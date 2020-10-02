Чеченец одним ударом убил спортсмена на отдыхе в Крыму

Следователи устанавливают причастных к гибели 36-летнего спортсмена Артема Кузнецова в Крыму. Об этом передает телеканал НТВ. Появилось видео с места событий.

Уличный конфликт возле кафе в Симферополе закончился, не успев начаться. Потерпевший упал после всего лишь одного удара. Благодаря записи камер наблюдения личность нападавшего удалось установить – это турист из Чечни.

На помощь парню, который потерял сознание, поспешили многочисленные очевидцы. Вскоре пострадавший самостоятельно добрался до дома, а на следующий день скончался. Ему диагностировали отек головного мозга и перелом основания черепа.

Своей матери мужчина предпочел не рассказывать про уличный конфликт, даже когда стало совсем плохо. Он рассказал, что просто упал с велосипеда. В причинах трагедии сейчас разбираются следователи. Участника драки уже допрашивают.