Бывший полицейский проснулся в доме с мертвой проституткой

Накануне в доме бывшего капитана полиции во Всеволжском районе Ленинградской области обнаружили тело мертвой 30-летней женщины. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам экс-полицейского, она работала «ночной бабочкой». Он познакомился с девушкой 9 февраля на Васильевском острове. Известно, что пара предавалась любовным утехам и употребляла спиртное.

Утром следующего дня мужчина нашел бездыханное тело женщины. Криминалисты обнаружили на диване голую брюнетку без признаков насильственной смерти.

Как пишет СМИ, ранее женщина была официально трудоустроена в компании, которая организовывает туристические походы, и ничем противозаконным не занималась.