Среда, 15 июля, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

«Боевая» пенсионерка избила парочку за секс под окном

Никита Брыкин

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео из Ставрополя, где пенсионерка выпорола парочку, которая предалась любовным утехам прямо у нее под окнами.

На кадрах видно, как женщина сначала бьет доской мужчину, затем достается и его девушке. Отмечается, что влюбленных могут наказать за нарушение общественного порядка.

В беседе с газетой «МК» гинеколог-сексолог Любовь Ерофеева объяснила поведение пенсионерки.

«Это очень распространенный сценарий поведения женщин пожилого возраста. В нем виновата, как правило, и неудовлетворенность своей жизнью, и неприятные воспоминания, связанные с эротической стороной жизнью, и общая закрепощенность», – считает она.

Ерофеева указывает на существование «оголтелых» женщин, которые буквально ненавидят молодых девушек за то, что у них есть своя сексуальная жизнь.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяДевушка убила всю свою семью и жила месяц с трупами
Следующая статьяВ рязанских больницах остаются 288 человек с коронавирусом

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани починили оборванную троллейбусную линию

Новости Рязани
Вечером в среду, 15 июля, в Рязани на Московском шоссе произошёл обрыв троллейбусной линии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Узнать больше

В рязанских больницах остаются 288 человек с коронавирусом

Новости Рязани
На 18.30 среды, 15 июля, в больницах Рязани остаются 288 пациентов с коронавирусом. Четверо из них – дети. Об этом сообщила оперативная...
Узнать больше

В Милославском районе откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей

Новости Рязани
В среду, 15 июля, губернатор Николай Любимов посетил Милославский район. Он побывал в общеобразовательной школе, доме культуры в селе Чернава и детском...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы приблизились к разгадке тайного смысла рекламных щитов с грустной девушкой

Новости Рязани
Рязанцы обнаружили в социальной сети Instagram новый аккаунт. Именно он ведёт к разгадке тайного смысла рекламных щитов с изображением грустной девушки. Жителей...
Узнать больше

В Рязани стартует долгожданный юбилейный сезон рыбатлона

Новости Рязани
Десятый сезон рыбатлона начнется в субботу 25 июля в Рязани на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом приглашают всех желающих...
Узнать больше

В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

Новости Рязани
Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+