«Боевая» пенсионерка избила парочку за секс под окном

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео из Ставрополя, где пенсионерка выпорола парочку, которая предалась любовным утехам прямо у нее под окнами.

На кадрах видно, как женщина сначала бьет доской мужчину, затем достается и его девушке. Отмечается, что влюбленных могут наказать за нарушение общественного порядка.

В беседе с газетой «МК» гинеколог-сексолог Любовь Ерофеева объяснила поведение пенсионерки.

«Это очень распространенный сценарий поведения женщин пожилого возраста. В нем виновата, как правило, и неудовлетворенность своей жизнью, и неприятные воспоминания, связанные с эротической стороной жизнью, и общая закрепощенность», – считает она.

Ерофеева указывает на существование «оголтелых» женщин, которые буквально ненавидят молодых девушек за то, что у них есть своя сексуальная жизнь.