Бизнесмена расстреляли за убийство пробравшихся в его дом грабителей

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами убийства известного бизнесмена Евгения Деданина около ресторана «Аристократ» в Бугульме в Татарстане.

По предварительной информации, киллер Араик Мирзоян расстрелял бизнесмена, после чего попытался скрыться с места происшествия. Его удалось задержать благодаря действиям сотрудника Деданина.

По одной из версий, расстрел является местью бизнесмену за убийство пробравшихся в его дом преступников. Это произошло два года назад. Тогда злоумышленники связали Деданина и его семью. Бизнесмену удалось освободиться и вступить с ними в драку. Обороняясь, он ударил грабителей ножом, они скончались на месте.