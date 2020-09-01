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Новости мираПроисшествия

Бизнесмена расстреляли за убийство пробравшихся в его дом грабителей

Никита Брыкин

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами убийства известного бизнесмена Евгения Деданина около ресторана «Аристократ» в Бугульме в Татарстане.

По предварительной информации, киллер Араик Мирзоян расстрелял бизнесмена, после чего попытался скрыться с места происшествия. Его удалось задержать благодаря действиям сотрудника Деданина.

По одной из версий, расстрел является местью бизнесмену за убийство пробравшихся в его дом преступников. Это произошло два года назад. Тогда злоумышленники связали Деданина и его семью. Бизнесмену удалось освободиться и вступить с ними в драку. Обороняясь, он ударил грабителей ножом, они скончались на месте.

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