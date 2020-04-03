Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Для того, чтобы справиться с эпидемией коронавируса в России необходимо ускорить проверку граждан на COVID-19 и неукоснительно соблюдать карантин, заявил «Известиям» доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Специалист отметил, что коронавирус отличается от гриппа, в том числе повышенной способностью передаваться от человека к человеку. При этом люди «делятся» инфекцией еще до появления симптомов. По словам Нетёсова число бессимптомных носителей COVID-19 может превышать 50%.

Чтобы затормозить распространение вируса биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.

«Параллельно следует расширить выявление инфицированных лиц. Кроме того, надо, так же как в Германии, начать и ускорить проверку всех заинтересованных граждан, пусть поначалу и платную, на наличие иммунитета к коронавирусу, и выдавать сертификаты гражданам с хорошим уровнем антител о том, что они защищены», — сказал эксперт.

По его словам, это помогло бы ускорить выход из карантина. Однако пока Россия далека от пика заболеваемости оставаться дома необходимо минимум 14 дней.

«Если люди будут строго соблюдать карантин, должна наступить стабилизация ситуации. После этого нам бы еще неделю подержать людей дома, продолжая те же обширные диагностические мероприятия», — добавил Нетёсов.

Подробнее читайте в интервью «Известиям»: «Бессимптомников — до 50%, и они могут распространять вирус»

