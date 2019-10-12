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Байкер разбился насмерть в Волжске: видео

В ночь с 11 на 12 октября на территории города Волжска (Марий Эл) случилось ДТП с летальным исходом. В результате столкновения легковушки и мотоцикла погиб водитель двухколесного транспорта.

Сообщается, что авария произошла на улице Орлова примерно в полночь. ДТП устроил 35-летний байкер, который ехал на мотоцикле Honda. Согласно предварительной версии, мужчина превысил допустимую скорость движения, потерял контроль над своим транспортным средством, после чего байк вылетел на полосу для встречного движения. Там случилось столкновение с белым Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 29-летний мужчина.

В результате происшествия виновник ЧП получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте. 32-летний пассажир японского седана был травмирован и срочно доставлен в одну из больниц, сообщает Волжская Правда.

Фото и видео: Волжская Правда

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