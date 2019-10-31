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Автоледи погибла в ДТП на М-5 после столкновения с фурой

Неподалеку от города Златоуста Челябинской области 31 октября случилась смертельная авария. Участниками столкновения на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» стали Nissan Juke и фура MAN.

Известно, что машины не разъехались на 1713-м километре трассы Москва — Челябинск. Примерно в 16:25 автоледи 1989 года рождения, управляя кроссовером Nissan, вылетела на встречку в том месте, где выезд на данную полосу запрещен ПДД. Этот маневр привел к лобовому столкновению с фурой, которой управлял шофер 1985 года рождения.

В итоге паркетник улетел в кювет и перевернулся. Его водительница получила смертельные повреждения и умерла на месте ЧП. Грузовик развернуло на дороге, он сложился и потерял перевозимый груз. Водитель большегруза выжил, сообщает 74.ру.

Фото: ЧП Златоуст

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