Агрессивный голый мужчина бегал по платформе Кунцево в Москве

Утром в субботу прохожие заметили на платформе Кунцево в столице мужчину, который разделся и вел себя агрессивно. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».
По словам местных жителей, он перебегал пути и лез под поезд. При этом москвич был трезв.
«Этот мужик заскочил в последний вагон, в отделение машиниста, врубил огнетушители, там же разделся. Он предлагал поехать вместе с ним куда-то», – отметил один из очевидцев.
После этого мужчина бегал по платформе и залез в цистерну с водой. Его задержали сотрудники Росгвардии.
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