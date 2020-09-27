25-летний вратарь барнаульского хоккейного клуба погиб в ДТП

В воскресенье, 27 сентября, в городе Барнауле на улице Аванесова произошло смертельное ДТП, в котором погиб вратарь местного хоккейного клуба Вадим Орехов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 00:14 в районе дома №152 по улице Аванесова. В машине «Лэнд Ровер» находилось два человека: 22-летний парень и 25-летний Вадим Орехов. По предварительной информации, за рулем автомобиля находился младший приятель. Он не справился с управлением и наехал на бордюр и стойку.

— В результате аварии вратарь хоккейного клуба скончался на месте еще до приезда «скорой», а 22-летний молодой человек пострадал. Ему была оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Все факты произошедшего устанавливаются.

Вадим Орехов был вратарем в ХК «Динамо-Алтай». Свою карьеру он начал в «Сибирских Снайперах», а после играл за клубы ХК «Тамбов», ХК «Рязань», «Металлург». За «Динамо-Алтай» мужчина провел четыре матча, из которых три раза команда одержала победу

— Он отразил 89,58 процентов бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора, — говорится в сообщении на сайте клуба.