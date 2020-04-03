10 млн россиян могут остаться без работы из-за закрытия ТЦ

Глава Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров рассказал, что процесс закрытия ТЦ на карантин до 1 мая может стать причиной сокращения 10 миллионов рабочих мест.

По словам Шакирова, 10 миллионов россиян, работающих в торговых центрах, через 1-2 недели могут стать безработными. Президент РСТЦ считает, что сохранить заработную плату сотрудникам и резидент РСТЦ считает, что сохранить заработную плату сотрудникам и рабочие места почти нереально.

Булат заявил, что на данный момент для многих бизнесменов нынешняя ситуация является катастрофой. Шакиров обратился к правительству и попросил признать отрасль торговых центров пострадавшей от изоляции, сообщает Вечерняя Казань.