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10 млн россиян могут остаться без работы из-за закрытия ТЦ

ТЦ «Атрон». Фото: ЯндексКарты

Глава Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров рассказал, что процесс закрытия ТЦ на карантин до 1 мая может стать причиной сокращения 10 миллионов рабочих мест.

По словам Шакирова, 10 миллионов россиян, работающих в торговых центрах, через 1-2 недели могут стать безработными. Президент РСТЦ считает, что сохранить заработную плату сотрудникам и резидент РСТЦ считает, что сохранить заработную плату сотрудникам и рабочие места почти нереально.

Булат заявил, что на данный момент для многих бизнесменов нынешняя ситуация является катастрофой. Шакиров обратился к правительству и попросил признать отрасль торговых центров пострадавшей от изоляции, сообщает Вечерняя Казань.

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