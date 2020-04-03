Эксперт описал сценарий распространения COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, по какому сценарию может пойти распространение коронавируса в Российской Федерации.

По словам специалиста, пандемия COVID-19 может пойти в России по германскому сценарию. Напомним, что на территории Германии уровень смертности от коронавируса низкий. По словам Альштейна, в РФ распространение COVID-19 будет вряд ли таким же, как на территории Старого света.

– Однако сейчас мы находимся в начале эпидемии, поэтому рост заболеваемости будет продолжаться, – сказал Альштейн.

Также Анатолий заметил, что в разных странах могут появиться альтернативные версии коронавируса, потому что заболевание могло измениться, сообщает Лента.