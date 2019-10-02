10-летний красноярец уехал к маме в вагоне с углем после ссоры с отцом

10-летний мальчик был найден сотрудниками РЖД на станции Красноярск-Восточный. Перепачканный сажей ребенок был обнаружен в полувагоне грузового поезда с углём. Его передали правоохранителям.

Выяснилось, что несовершеннолетний приехал в вагоне грузового состава из Боготола. Установлено, что мальчик растет и воспитывается в семье отца. Ребенок поругался с родственниками и ушел из дома и решил доехать до станции Чернореченской, где живет его мама. Однако в пути мальчик уснул и свою станцию проехал.

Полицейские покормили ребенка, переодели его, вручили ему книги и вещи. Потом они сообщили близким, где мальчик, сообщает НГС24.

Фото: Александра Симутина