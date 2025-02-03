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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Происшествия

Взрыв произошёл в доме на улице Авиационной в Москве

Алексей Самохин

Утром 3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошёл взрыв, сообщают телеграм-каналы.

По информации Baza, в подъезде взорвалось самодельное взрывное устройство.

Известно о пяти пострадавших, люди получили тяжёлые травмы.

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Официальная информация уточняется.

По предварительным данным, СВУ либо граната была заложена под потолком, сообщает SHOT, ссылаясь на источник. Взрыв произошел, когда несколько человек (в том числе женщина) шли через холл к выходу из ЖК.

В результате взрыва погиб один человек. Предварительно, это мужчина, который в момент взрыва проходил возле лифта, пишет SHOT.

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© Информационное агентство 7info

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