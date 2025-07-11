Взрослый мужчина на мопеде сбил 7-летнюю велосипедистку в Рязанской области

В Рязанской области в результате ДТП пострадала 7-летняя девочка. Подробности происшествия сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

В четверг, 10 июля, в 15:30 в посёлке Александро-Невский у дома №25А по улице Молодёжной 36-летний житель Тамбовской области, управляя мопедом «Вираго», сбил юную велосипедистку.

Пострадавшую с места происшествия доставили в больницу.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.