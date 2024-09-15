Воскресенье, 15 сентября, 2024

Выжил боец из группы, в которой погибли Гудвин и Эрнест — СМИ

Автор: Алексей Самохин

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Военные Telegram-каналы сообщают, что один человек выжил из группы бойцов, погибших во время штурма в зоне специальной военной операции (СВО). Среди погибших были известные военнослужащие с позывными Гудвин и Эрнест, сообщает aif.ru.

Выживший боец с позывным Сократ служил в том же подразделении БПЛА. Во время штурма он получил ранения и был эвакуирован с поля боя. Также были эвакуированы тела погибших военнослужащих.

Ранее стало известно о гибели Дмитрия Лысаковского (позывной Гудвин), бывшего главы подразделения воздушной разведки ДНР. Военный погиб, выполняя боевое задание в составе штурмовой группы.

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову и контрразведке ФСБ провести расследование, чтобы выяснить все обстоятельства гибели бойцов, включая Эрнеста и Гудвина, служивших в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа.

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