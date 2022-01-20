Вывозить снег с улиц Рязани продолжили ночью

Работы по вывозу снега с улиц Рязани продолжились в ночь на 20 января, проинформировали в мэрии.

В работах были задействованы 19 комбинированных дорожных автомобилей, 7 самосвалов, грейдеры, бульдозеры и погрузчики. Также на улицы города вышли 38 самосвалов, которые предоставили подрядные организации. В общей сложности снег убирали около 90 единиц техники.

Подбор и вывоз снега осуществлялся на улицах Соборной, Кольцова, Сенной, Семинарской, Горького, Свободы, Полонского, улицы и площади Ленина, Первомайском проспекте. Подрядные организации убирали улицы Павлова, Островского, Есенина, Интернациональную. Работы по очистке от снега платных парковок начаты на улицах Кольцова, Сенной, Свободы и будут продолжены следующей ночью.

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Проезжую часть подметали и обрабатывали против гололёда во всех районах города. В администрации отметили, что за сутки с городских территорий вывезено более 4200 кубических метров снега.