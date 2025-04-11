Выставка собак и шоу «Человека-пружины» ждут рязанцев 12 апреля в ТРЦ «Марко Молл»

Рязанский ТРЦ «Марко Молл» рассказал о мероприятиях, которые пройдут в субботу, 12 апреля.

Гостей ждут шоу-номер «Человека-пружины», экстерьерные ринги лучших породистых собак и другие яркие моменты цвета неон.

12 апреля в «Марко Молл» — день цвета неон. Здесь даже любимые летние лакомства — мороженое и лимонад— будут не просто вкусными, но яркими и обязательно неоновыми. Гостей ждут увлекательные челленджи, творческие мастер-классы по раскрашиванию футболок и шопперов. А завершится неоновый день эффектным и зрелищным выступлением «Человека-пружины» и ультрафиолетовым бумажным шоу.

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«Неон-день», суббота, 12 апреля, начало: 14.30, вход свободный, 0+.

12 апреля в «Марко Молл» пройдет форум, который ждут любители самых преданных друзей человека — собак.

Площадка Национальной выставки собак всех пород «Содружество» соберет в одной локации бернских зенненхундов, кавалер-кинг-чарльз- спаниелей, сибу, чау-чау, кавказских, среднеазиатских овчарок, вельш-корги-пемброк — и это только небольшая часть пород, которые смогут увидеть гости форума. Для тех, кто ищет четвероногого друга в семью, здесь можно купить здорового привитого питомца от заводчиков.

Выставка собак «Содружество», 12 апреля, время работы: 11.00-18.00. Вход свободный. 0+