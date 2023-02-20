Выставка «Беннета-2003». В поисках Земли Санникова»

20 февраля в Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д.35) состоится открытие выставки «Беннетта-2003». В поисках Земли Санникова», подготовленной Рязанским музеем путешественников совместно с Ивановским областным отделением Русского географического общества.

Экспозиция рассказывает о результатах историко-мемориального экспедиционного проекта «Беннетта-2003», который возглавлял председатель Ивановского отделения РГО Олег Волынкин. Выставка посвящена 20-летию экспедиции.

Участники прошли на тримаране «Русь» по маршруту поисковой экспедиции Александра Колчака на остров Беннетта (в составе островов Де-Лонга, Восточно-Сибирское море), организованной для спасения членов Русской Полярной Экспедиции (1900-1902 гг.), которые ставили своей задачей открытие легендарной Земли Санникова. Начальник РПЭ Эдуард Толль и его сподвижники ставили задачей открытие новых островов в Северном Ледовитом океане, в том числе легендарной Земли Санникова. Поиски таинственной земли закончились неудачей, Толль и несколько его сподвижников пропали без вести…

Некоторые предметы, обнаруженные ивановскими путешественниками на острове Беннетта, были переданы РМП и заняли место в музейных витринах.

Начало церемонии открытия выставки в 12 часов.

Возрастное ограничение 6+