Выставивший ребенка голым на мороз отчим получил реальный срок

Суд вынес приговор 34-летнему Алексею Зулину, который выставил шестилетнего пасынка на двадцатиградусный мороз в селе Селезнево Алтайского края, пишет телеграм-канал SHOT.

Выяснилось, что злоумышленника осудили за уголовные дела, которые были возбуждены в отношении него в апреле прошлого года. Тогда он избил двоих сыновей своей сожительницы бутылкой, поскольку те «не слушались».

Пострадавшие попали в больницу, где им диагностировали более двадцати травм. После этого сотрудники опеки передали детей родному отцу, но позднее мать забрала их себе. В итоге ее шестилетний сын оказался голым на улице, а его двухлетнего брата возлюбленный матери жестоко избил.

Реклама

Мужчину приговорили к двум годам в колонии строго режима. В его отношении возбуждено еще два дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В отношении сотрудников опеки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».