Выпускники рязанского ВУЗа вошли в ТОП-20 по уровню зарплат юристов

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Молодые юристы, окончившие РГУ имени С.А. Есенина, заняли 20-ю строчку рейтинга по уровню зарплат. Об этом свидетельствуют данные SuperJob.

В рейтинг российских ВУЗов по уровню зарплат молодых юристов, которые окончили университет в 2015-2020 годах, вошли 7 учреждений. Среди них университеты Воронежа, Твери, Ярославля, Тамбова, Рязани, Тулы и Белгорода.

Выпускники РГУ имени С.А. Есенина получают до 60 000 рублей в месяц. При этом за год зарплата рязанцев выросла на 2 000 рублей. Доля работающих в родном городе выпускников данного ВУЗа составляет 76% – это один из самых высоких показателей в ЦФО.

Воронежский государственный университет располагается на 9-м месте в рейтинге. За год зарплаты выпускников выросли на 7 000 рублей и составляют 80 000 рублей в месяц.