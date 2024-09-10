Выпущенного на волю стерха из Окского заповедника убили браконьеры

Стало известно о гибели стерха, которого выпустили на волю из Окского заповедника. Как сообщают сотрудники, птицу убили браконьеры. Мертвого стерха нашли с помощью передатчика GPS-GSM для отслеживания пернатых.

Как пишет MASH, осенью 2012 президент Владимир Путин летал на мотодельтаплане с шестью особями стерха. Среди них были журавли Ворона и Гыда, которые вывели несколько лет назад птенца. Именно он и стал жертвой браконьеров.

Отмечается, что полиция ищет охотников. Дело сейчас находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Стерхи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.