Вторник, 10 сентября, 2024

Выпущенного на волю стерха из Окского заповедника убили браконьеры

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/oksky_reserve

Стало известно о гибели стерха, которого выпустили на волю из Окского заповедника. Как сообщают сотрудники, птицу убили браконьеры. Мертвого стерха нашли с помощью передатчика GPS-GSM для отслеживания пернатых.

Как пишет MASH, осенью 2012 президент Владимир Путин летал на мотодельтаплане с шестью особями стерха. Среди них были журавли Ворона и Гыда, которые вывели несколько лет назад птенца. Именно он и стал жертвой браконьеров.

Отмечается, что полиция ищет охотников. Дело сейчас находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Стерхи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.

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