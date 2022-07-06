Выплаты ветеранам ВОВ предлагают увеличить до 75 тысяч

Ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны предлагают установить в сумме 75 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
По расчетам авторов, эта мера обойдется бюджету примерно в 30 млрд рублей, однако, они считают, что в нынешних экономических реалиях эта мера оправдана.
В документе уточняется, что в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы над фашистами российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в сумме 75 тыс. рублей этим категориям граждан. Однако через год они вновь стали получать прежнюю сумму.
«Известия» обратились в Минфин с просьбой прокомментировать перспективы принятия законопроекта.
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