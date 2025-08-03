Выплаты до 340 тысяч рублей могут получить рязанцы за привлечение граждан на службу по контракту в СВО

В Рязанской области ввели денежные выплаты за содействие в привлечении к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции. Постановление Губернатора Рязанской области «О поощрении лиц, оказавших содействие в привлечении граждан, лиц без гражданства к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» публикуют «Рязанские ведомости».

Граждане России, иностранцы и лица без гражданства, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет), могут претендовать на выплату за привлечение лиц на территории Рязанской области для участия в специальной военной операции. Важно, что контрактник должен вступить в ряды ВС РФ до 31 декабря 2025 года. Выплаты будут осуществляться за счёт областного бюджета.

Размер вознаграждения составит:

57,5 тысяч рублей за каждого привлечённого гражданина, проживающего в регионе;

344,8 тысяч рублей за лиц из других субъектов России;

80,5 тысяч рублей за иностранных граждан.

При этом данное постановление не распространяется на работников госорганов и сотрудников организаций, в чьи должностные полномочия входит привлечение граждан на контрактную службу. Всем остальным желающим получить выплату необходимо заполнить заявление и подать его в Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. Бланк заявления можно найти здесь.