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Общество

Выплаты до 340 тысяч рублей могут получить рязанцы за привлечение граждан на службу по контракту в СВО

Анастасия Мериакри
Изображение от stockking на Freepik

В Рязанской области ввели денежные выплаты за содействие в привлечении к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции. Постановление Губернатора Рязанской области «О поощрении лиц, оказавших содействие в привлечении граждан, лиц без гражданства к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» публикуют «Рязанские ведомости».

Граждане России, иностранцы и лица без гражданства, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет), могут претендовать на выплату за привлечение лиц на территории Рязанской области для участия в специальной военной операции. Важно, что контрактник должен вступить в ряды ВС РФ до 31 декабря 2025 года. Выплаты будут осуществляться за счёт областного бюджета.

Размер вознаграждения составит:

  • 57,5 тысяч рублей за каждого привлечённого гражданина, проживающего в регионе;
  • 344,8 тысяч рублей за лиц из других субъектов России;
  • 80,5 тысяч рублей за иностранных граждан.

При этом данное постановление не распространяется на работников госорганов и сотрудников организаций, в чьи должностные полномочия входит привлечение граждан на контрактную службу. Всем остальным желающим получить выплату необходимо заполнить заявление и подать его в Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. Бланк заявления можно найти здесь.

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