«Выгребли все»: в Екатеринбурге штурмуют охотничьи и рыболовные магазины

Жители Екатеринбурга массово штурмуют магазины со спецодеждой и туристическими товарами после объявления частичной мобилизации, пишет E1.RU.

Продавец в магазине «Сплав» уточнил, что чаще всего покупатели берут флисовые кофты, шапочки, трекинговые ботинки, влагозащитные костюмы, жилетки, коврики, сидушки, фляги, ложки, вилки и термосы.

«Это связано с мобилизацией. Причем берут даже те, у кого повестка еще не пришла. Заранее скупают, потому что потом не будет. Много заявок от крупных предприятий, у которых мобилизуют работников», – рассказал собеседник.

В магазине «Стрелец» подтвердили резкий наплыв людей, которые чаще всего берут термобелье и берцы.