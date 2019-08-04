Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Житель Касимовского района угрожал убить родственника сковородкой. Работникам касимовского предприятия выплатили долг после письма из Следственного комитета.

В Рыбновском районе полицейский пострадал при задержании пьяного водителя. В Рыбновском районе на несколько дней отключат газ. В Рыбном пройдёт кулинарный фестиваль «МедоУха-2019».

Вынесли приговор иностранцу, убившему своего соотечественника в Клепиковском районе.

У жителя Михайловского района изъяли марихуану.

Браконьеры пойманы в Кораблинском районе.

Семья из Скопинского района получила жилищный сертификат.

В Сасовском районе появится сквер с именными деревьями.