На главную Выбор редакции Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА...
Выбор редакцииРязаньОбщество

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Житель Касимовского района угрожал убить родственника сковородкой. Работникам касимовского предприятия выплатили долг после письма из Следственного комитета.

В Рыбновском районе полицейский пострадал при задержании пьяного водителя. В Рыбновском районе на несколько дней отключат газ. В Рыбном пройдёт кулинарный фестиваль «МедоУха-2019».

Вынесли приговор иностранцу, убившему своего соотечественника в Клепиковском районе.

У жителя Михайловского района изъяли марихуану.

Браконьеры пойманы в Кораблинском районе.

Семья из Скопинского района получила жилищный сертификат.

В Сасовском районе появится сквер с именными деревьями.

Загрузка...

Лента новостей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Как рязанцы отметили День музейного селфи

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Рязанцам предлагают проголосовать за 200-летний дуб в конкурсе «Европейское дерево года – 2019»