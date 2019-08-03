Браконьеры пойманы в Рязанском регионе

Двух человек поймали за незаконную добычу рыбы в Кораблинском районе Рязанской области. По факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело. Информация об инциденте была размещена на портале УМВД РФ по Рязанской области.

Операция по поимке нарушителей была организована после того, как один рыбак нашел в реке Ранова около населенного пункта Зараново рыболовную сеть. Он рассказал об увиденном знакомым рыболовам. В их числе были правоохранители. Полицейские решили поймать добытчиков. Для этого неподалеку от места обнаружения сети был оборудован незаметный пункт для наблюдения. Там стражи порядка ждали хозяев сетей. Через некоторое время на реке были замечены двое неизвестных. Они приплыли на лодке и стали проверять сети. Правоохранители сработали оперативно: они арестовали мужчин и изъяли у них лодку и сети, в которых не было рыбы.

Задержанными оказались 72-летний и 30-летний жители деревни Фролово. Отметим, что молодой мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности, потому что совершил грубое нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой тяжелые последствия. Теперь ведется расследование уголовного дела по факту незаконной добычи рыбы. Арестованным грозит штраф в 300-500 тысяч рублей или тюремное заключение продолжительностью до двух лет.