Работникам касимовского предприятия выплатили долг после письма из Следственного комитета

В Касимове работникам ОАО «Специализированное управление №2» выплатили долги по зарплате после письма из Следственного комитета. Об этом сообщил сайт следственного управления СК РФ по Рязанской области.



Следователи узнали, что перед работниками имеется задолженность, не превышающая трёх месяцев. После этого в адрес руководителя головного предприятия, расположенного в Москве, было направлено письмо из Следственного комитета, в котором его предупредили о возможной ответственности.



Через пару недель долг по зарплате был полностью погашен. В общей сложности работникам выплатили 25 миллионов 775 тысяч 479 рублей.

