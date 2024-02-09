Второклассник вспорол живот, съезжая по школьным перилам в Петербурге

Врачи в Петербурге сделали операцию ученику второго класса одной из местных школ, который вспорол живот в учебном заведении, пишет издание «МОЕ!».

По предварительным данным, на перемене 8-летний мальчик съезжал по перилам лестницы. Один из прутьев ограждения оказался сломан и торчал.

В итоге школьник напоролся на него и получил серьезную травму живота. Сначала ему оказали помощь в медпункте, после чего госпитализировали.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.