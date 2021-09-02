Второй билет в кино этой осенью для рязанцев будет бесплатным

Этой осенью абонентам доступны промокоды со скидками и подарками от сети кинотеатров «Киноцентр Кинолюкс» и сервиса заказа такси «Таксовичкоф».

По предъявлению промокода из личного кабинета «Мой Tele2» рязанским клиентам подарят второй билет в кино в сети «Киноцентр Кинолюкс». Точки партнера удобно расположены в двух торговых центрах – «Барс на Московском» и «Малина». Любители кинематографа оценят, что в программе есть как новинки проката, так и самые кассовые ленты сезона.

Чтобы с комфортом доехать до кинотеатра и затем вернуться домой, абонентам оператора подготовили скидки от сервиса заказа такси «Таксовичкоф». Промокод из приложения «Мой Tele2» снизит стоимость поездки на 15%. Таксопарк укомплектован современными автомобилями, а водители традиционно получают высокие оценки за компетентность и вежливость. К слову, заказать поездку со скидкой можно в любую точку города или области.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. Предложения охватывают разные сферы жизни и увлечений клиентов. Для удобства пользователей промокоды распределены по тематическим разделам – подарки, развлечения, еда, обучение, шопинг в салонах связи и т.д.