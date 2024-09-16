Ещё после первого покушения на американского политика Дональда Трампа, которое произошло 13 июля, популярный российский астролог Василиса Володина написала: сложный, можно сказать, смертоносный период продлится в его судьбе несколько месяцев.

И звёзды не ошиблись: 15 сентября была пресечена ещё одна попытка покушения на политика, который сейчас активно метит в президентское кресло. Подозреваемый прятался в кустах возле территории гольф-клуба в 270-450 метрах от политика. Злоумышленника заметили сотрудники Секретной службы, которые открыли по нему огонь. Мужчина сбежал, бросив свои вещи, и пытался скрыться на автомобиле, но его задержали благодаря показаниям свидетеля. На месте стрельбы нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro. Подозреваемым оказался проукраинский активист Райан Уэсли Рут.

— Ожидаемо Уран соединился с Марсом у него и делает квадрат к Марсу же — классический показатель: внезапное нападение, которого не ждешь, огнестрельное оружие, очень опасно. Напряженные транзиты Урана или Плутона к Марсу самые опасные и внезапные, — пишет Володина.

Астролог отметила, что у Трампа риски нападения продолжаются вплоть до 4 ноября 2024 года:

— Удивительно работает астрология, правда? Выборы в США 5 ноября, — объясняет астролог.

Кстати, покушение на Дональда Трампа ещё за несколько лет до всех событий предвидел покойный политик Владимир Жириновский:

— Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил, — говорил лидер ЛДПР.

Конечно, до убийства ни в первый, ни во второй раз не дошло. Но тенденция чётко ясна: в ходе предвыборной гонки от политика будут пытаться избавиться всеми силами.