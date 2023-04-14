ВТБ: жители Центрального федерального округа увеличили спрос на ипотеку на 45%

В марте ВТБ выдал жителям ЦФО (без учета Москвы и Московской области) более 2 тысяч жилищных кредитов на 6,7 млрд рублей. И по количеству, и по объему это примерно в полтора раза больше показателей февраля. В топ-3 по объему продаж вошли Воронеж (1,4 млрд рублей), Белгород (688 млн рублей) и Курск (535 млн рублей). Всего за три месяца этого года ВТБ предоставил жителям ЦФО 13,7 млрд рублей на приобретение жилья. Средний чек составил около 3,3 млн рублей.

С начала года ипотеку в ВТБ оформили 4,2 тыс. жителей центральных регионов России (без учета Москвы и Московской области). Самым активным месяцем ипотечных продаж стал март — примерно половина сделок первого квартала была заключена именно в этот период.

Около трети ипотечных заемщиков в ЦФО за январь-март воспользовались программами господдержки. По «семейной ипотеке» жители федерального округа получили в банке 3,7 млрд рублей, по программе «Ипотека с господдержкой-2020» —2,7 млрд рублей, по программе «IT-ипотека» — почти 0,2 млрд. Совокупный объем выдач по госпрограммам превысил 6,6 млрд рублей — это почти половина продаж жилищных кредитов за квартал. Средний чек по программам господдержки составил 3,9 млн рублей.

По итогам первого квартала банк ВТБ в целом оформил 44 тыс. ипотечных кредитов на 228 млрд рублей. В это же период объем ипотечных сделок по всей России составил 1,2 трлн рублей. В прошлом году в январе-марте продажи ипотеки достигли 1,3 трлн рублей. Это было связано с тем, что на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок.