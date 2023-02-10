ВТБ: жители Центрального федерального округа на четверть увеличили спрос на автокредиты

В январе жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) оформили в ВТБ 809 кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 826 млн рублей. Это на 26% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Относительно декабря объем продаж вырос на 24%.

Драйвером роста стала перезапущенная льготная программа: в январе банк выдавал по ней примерно каждый четвертый кредит. В феврале активность заемщиков продолжит расти, считают эксперты банка. Способствовать этому будет адаптация рынка к новым условиям.В федеральном округе лидерами по объему выданных средств стали Воронеж (154 млн рублей), Тула (127 млн) и Рязань (91 млн). Наиболее востребованными у заемщиков были транспортные средства из России и Китая (более половины всех продаж). Среди отечественных марок лидирует Lada, среди авто из Китая – Haval. Средний размер автокредита в ЦФО в январе этого года превысил миллион рублей, за год снизившись на 15%.

В целом по стране российские банки выдали в первый месяц текущего года физлицам на покупку транспортных средств 75 млрд рублей (+ 6% к декабрю), считают аналитики ВТБ. При благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов за 2023 год могут значительно превысить результат 2022 года. Важными факторами роста станут развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая, приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы льготного кредитования.