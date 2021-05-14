ВТБ в Рязани утроил выдачу кредитов в апреле

В апреле ВТБ в Рязани выдал свыше 570 кредитов наличными на сумму 494 млн рублей, что в 3 раза превышает результат апреля прошлого года.
В целом с начала текущего года рязанские клиенты ВТБ оформили уже 1,4 тысячи потребительских кредитов на 1,2 млрд рублей, что на 51% выше показателя за январь-апрель 2020 года. Портфель в данном сегменте превысил 7 млрд рублей, рост с начала года – на 5%.
Всего по России в апреле ВТБ выдал 150 тысяч кредитов наличными на сумму 122 млрд рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю историю и в три раза превышает прошлогодний результат.
Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.