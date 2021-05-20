ВТБ в Рязани нарастил выдачу автокредитов на 40%

По итогам четырех месяцев года ВТБ увеличил объем выдачи автокредитов в Рязанской области на 40%, выдав более 300 кредитов на 261 млн рублей. По сравнению с мартом этого года в регионе банк показал рост на 5% по объему и более 28% по числу кредитов.
Российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 млрд рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков автобизнеса ВТБ, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.
Общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% — почти до 33 млрд рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов. В апреле ВТБ нарастил продажи более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заключив 8,8 тыс. сделок на 9 млрд рублей. По сравнению с мартом этого года банк показал рост на 7% по объему и 13% по числу кредитов.
По словам Владимира Высоцкого, на показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей.
На сегодняшний день наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Самый большой объем выданных автокредитов в январе — апреле отмечается в Москве и Московской области (10,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (3,7 млрд рублей), Краснодарском крае (1,3 млрд рублей), Республике Татарстан (1,2 млрд рублей), и Республике Башкортостан (0,9 млрд рублей).