Четверг, 15 июня, 2023
На главнуюНовости мира

ВТБ предложил условия льготной ипотеки для молодежи

Татьяна Проводина
Image by Freepik

В рамках разработки государственной программы ипотеки для молодежи ВТБ предлагает несколько инициатив, которые сделают жилищное кредитование более востребованным у россиян в возрасте от 20 до 35 лет. Банк считает необходимым запустить для них софинансируемые государством вклады, которые затем можно использовать в качестве первого взноса, а на время стройки нового жилья – помогать им субсидией на аренду. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По данным Росстата, на конец 2022 года в России трудились 21,5 млн молодых людей, что составляет около 30% от всех занятых в стране. Согласно оценке рынка, их средняя заработная плата находится на уровне 40 тысяч рублей. В то же время каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 35 лет арендовал жилье, следует из проведенного ВЦИОМ в 2021 году исследования.

Учитывая текущую среднюю стоимость квадратного метра в 88,7 тысяч рублей (по данным Минстроя РФ), для покупки в ипотеку жилья площадью 40 кв. м. молодым специалистам требуется копить на первый взнос не менее трех лет. В результате при попытке решить свой квартирный вопрос и для формирования первого взноса по ипотеке клиенты зачастую вынуждены оформлять потребительские кредиты, что сказывается на их долговой нагрузке. Сегодня первоочередной задачей могла бы стать поддержка государства в части формирования стартового капитала для решения квартирного вопроса.

«ВТБ считает абсолютным приоритетом адресную поддержку населения с фокусом льготных условий на отдельных категориях. Особенно это актуально в случае завершения общей программы господдержки в 2024 году. По аналогии с предложением ВТБ помогать семьям с детьми и создать в России «детские депозиты» мы предлагаем рассмотреть новый инструмент – специальные вклады для молодых специалистов. Это может быть специальный счет с ежемесячным софинансированием государства, например, до 50% взноса. Такой продукт позволит молодым людям уверенно планировать будущее и рассчитывать на достойное качество жизни. По оценке банка, подобным инструментом могут пользоваться до 100 тысяч россиян ежегодно», – прокомментировал Анатолий Печатников.

По оценке топ-менеджера, изначально целевой вклад можно формировать на три года, а ставку по нему привязывать к рыночным условиям. Реализация инициативы не только поддержит молодых специалистов, но и эффективно скажется на отечественной экономике за счет поступления в бюджет «длинных» денег.

«Софинансирование взносов по вкладу – не единственный вариант возможной поддержки молодежи. Другим инструментом может стать субсидирование аренды жилья на время формирования начального капитала. В качестве дополнительной помощи может применяться и снижение ставки по ипотеке в случае рождения у заемщика двух и более детей или при покупке квартиры большой площади», – добавил Анатолий Печатников.

Ранее ВТБ заявлял, что после окончания действия господдержки в 2024 году льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. По оценке банка, программа должна сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, и на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода. Дополнительными мерами помощи социально незащищенным категориям могут стать снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой, а также повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Представители ветеранских организаций Рязанской области обсудили роль военной службы по контракту

Участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Валерий Конопацкий отметил, что государство сейчас предоставляет достойные выплаты служащим по контракту.

Виталий Артемов: «Мы и в дальнейшем продолжим оказание помощи мобилизованным, добровольцам и их семьям»

Наряду с федеральными и региональными мерами поддержки участников СВО и их семей были установлены и городские меры поддержки.

53 дворовых территорий благоустроят в Рязани в 2023 году

По результатам рейтингового голосования 2022 года в текущем году благоустроят парк имени Гагарина, Черезовские пруды со стороны Новосёлов, площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе, и Лесопарк – от первого разворотного круга до озера Ореховое.

На ремонт дорог в Рязани в 2023 году потратят 1 млрд 100 млн рублей

Общая протяжённость отремонтированных дорог в прошлом году составила 47 км.

Виталий Артёмов рассказал об инфраструктуре ЖКХ Рязани

И.о. мэра Рязани выступил перед депутатами Рязанской городской думы с отчётом за прошлый год.

Бюджет Рязани по доходам в 2022 году превысил план на 2,4%

На социальную сферу потратили 63% от общего объёма — примерно 11,8 млрд рублей. Больше четверти всех расходов пришлось на дороги и ЖКХ.

ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса

Цифровая платформа будет доступна 1,3 млн клиентов СМБ группы ВТБ и новым пользователям.

Жительницу Рязанской области будут судить за хищение больше 18 млн рублей «Почты России»

Уголовное дело будет рассматривать Рыбновский районный суд.

Последствия алкогольной зависимости

Болезнь нарушает нормальные суждения и самоконтроль. Алкогольная зависимость вызывает помимо проблем со здоровьем юридические, финансовые и семейные проблемы.

Влияние алкоголя на сердце

Регулярное злоупотребление алкоголем приводит к развитию алкогольной кардиомиопатии - расширению полости и снижению сократительной функции левого желудочка.

Павел Малков: На ПМЭФ-2023 планируем подписать больше 50 соглашений

Большинство из них — о реализации в нашем регионе новых инвестиционных проектов. Общая сумма вложений в экономику Рязанской области составит примерно 70 млрд рублей.

В Скопинском районе идёт ремонт Побединской школы

На пришкольной территории установят новую спортивную площадку.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации