Пятница, 2 июня, 2023
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ВТБ повысил ставки по депозитам в юанях

7info

ВТБ увеличил ставки по вкладам в юанях для всех клиентских сегментов. Наиболее существенные изменения коснулись депозитов сроком от трех месяцев до года,  доходность по которым скорректировалась в среднем на 0,45-0,8%.

В ВТБ ставки по депозитам в юанях зависят от опций по вкладу, выбираемого срока и пакета услуг, которым пользуется клиент. Наибольший доход доступен при выборе безопцинального вклада и размещении средств на три года. По новым условиям для пользователей с пакетом услуг «Мультикарта» максимальная доходность по ВТБ-Вкладу составит 3,35% годовых, для владельцев пакета услуг категории «Привилегия» — 3,55% годовых, а для премиальных клиентов — 3,66%.

«На фоне дедолларизации российской экономики мы фиксируем динамичное увеличение спроса на депозиты в китайской валюте. По итогам пяти месяцев 2023 года клиенты  открыли в ВТБ уже более 11 тысяч таких вкладов на  5,2 млрд. В результате портфель депозитов в юанях вырос  по сравнению с началом года на 41%. Сегодня мы обновляем ставки по инструментам в китайской валюте ставки, делая их более выгодными для наших клиентов. Наибольшим интересом сейчас пользуются краткосрочные депозиты, поэтому основные изменения мы провели на сроки от трёх месяцев до года включительно, предложив вкладчикам  одну из лучших доходностей на рынке. Учитывая текущие тренды, мы ожидаем что к концу года портфель средств наших клиентов в китайской валюте удвоится  и достигнет 15 млрд юаней», — прокомментировала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.

Универсальный ВТБ-Вклад, который позволяет разместить средства в популярных сегодня рублях и юанях, ВТБ запустил взамен 12 разным депозитам. Он позволяет настроить условия под индивидуальные потребности клиента: пользователь может выбрать оптимальные для себя срок, вариант выплаты процентов, при необходимости — опцию пополнения и частичного снятия. Депозит можно открыть как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах. При оформлении онлайн минимальная сумма размещения в юанях составляет 1 тысячу, в точках продаж — 5 тысяч.

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