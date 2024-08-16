Пятница, 16 августа, 2024

ВСУ убили двух мирных украинцев, которых пытались спасти бойцы ВС России

Автор: powder

Опубликовано

Украинские военные убили двух мирных украинских жителей, которых пытались спасти бойцы ВС России, пишет SHOT.

Это произошло в Волчанске Харьковской области. Российские разведчики увидели с коптера надпись «SOS. Нужна помощь» на крыше убежища.

Выяснилось, что в подвале сидели двое мужчин с собакой, один из них был ранен. Военные сбросили им бутылку с водой и записку с призывом следовать за дроном, чтобы попасть в безопасное место.

Однако их движение заметили бойцы ВСУ и закидали людей минами. Мирные жители погибли на месте. Собака не отходила от них, не зная, куда ей теперь идти.

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