ВСУ убили двух мирных украинцев, которых пытались спасти бойцы ВС России

Украинские военные убили двух мирных украинских жителей, которых пытались спасти бойцы ВС России, пишет SHOT.
Это произошло в Волчанске Харьковской области. Российские разведчики увидели с коптера надпись «SOS. Нужна помощь» на крыше убежища.
Выяснилось, что в подвале сидели двое мужчин с собакой, один из них был ранен. Военные сбросили им бутылку с водой и записку с призывом следовать за дроном, чтобы попасть в безопасное место.
Однако их движение заметили бойцы ВСУ и закидали людей минами. Мирные жители погибли на месте. Собака не отходила от них, не зная, куда ей теперь идти.