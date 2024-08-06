Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытках ВСУ прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов.

По словам Смирнова, прорыва не допустили пограничники ФСБ России.

Глава региона предупредил о появлении множества информационных вбросов в ближайшие часы.

— Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов, — написал Смирнов в телеграм-канале.

Врио губернатора также призвал граждан проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях, бесхозных предметах и беспилотниках на номер 112.

В 10:03 опубликовано ещё одно сообщение о ракетной опасности в регионе.