Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытках ВСУ прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов.
По словам Смирнова, прорыва не допустили пограничники ФСБ России.
Глава региона предупредил о появлении множества информационных вбросов в ближайшие часы.
Врио губернатора также призвал граждан проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях, бесхозных предметах и беспилотниках на номер 112.
В 10:03 опубликовано ещё одно сообщение о ракетной опасности в регионе.