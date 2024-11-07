Четверг, 7 ноября, 2024
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ВСУ идут на крайние меры в попытке сдержать российское наступление

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Активное наступление российских войск в зоне СВО вынуждает украинские власти ускорить подготовку новобранцев в странах Европы. Об этом, ссылаясь на статью издания Defense One, пишет портал «Военное дело».

По данным СМИ, на подготовку солдат отводится всего месяц, после чего бойцов перебрасывают на фронт. Неготовность военных к боевым действиям сильно снижает эффективность ВСУ.

Ещё одна проблема — ускоренная подготовка офицеров — она длится и того меньше, всего 21 день. Сроки определяет сама Украина, исходя из потребностей фронта.

Издание также обращает внимание на то, что одной из проблем остаются темпы поставок оружия от западных стран. В итоге подразделения ВСУ не имеют необходимого боезапаса не только на фронте, но и во время учений.

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