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Всемирный день «The Beatles» отмечают 16 января

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Авторство: EMI. Billboard page 15 1 May 1965Перенесено с en.wikipedia на Викисклад участником We hope при помощи CommonsHelper., Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39594102
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16 января отмечают следующие праздники:

Всемирный день «The Beatles» — праздник, посвященный легендарной британской рок-группе «The Beatles». В этот день проводятся концерты, выставки, фестивали и другие мероприятия, посвященные творчеству группы.

День Ледовара — народный праздник, посвященный покровителю домашних животных. В этот день принято устраивать молебны о защите скота от болезней и бед.

Гордеев день — народный праздник, посвященный святому Гордею. В этот день принято поминать умерших родственников, а также проводить ритуалы, направленные на защиту дома от злых духов.

Народные приметы на 16 января:

Если на Гордеев день мороз, то весна будет ранняя и теплая.

Если в этот день ясно, то урожай будет хорошим.

Если на Гордеев день метель, то будет много снега.

Если в этот день солнышко, то весна будет поздней и холодной.

Если в этот день ворон каркает, то будет плохая погода.

Существует также примета, что в этот день нельзя ругаться и ссориться, иначе весь год будет неудачным.

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