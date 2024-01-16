Всемирный день «The Beatles» отмечают 16 января

16 января отмечают следующие праздники:
Всемирный день «The Beatles» — праздник, посвященный легендарной британской рок-группе «The Beatles». В этот день проводятся концерты, выставки, фестивали и другие мероприятия, посвященные творчеству группы.
День Ледовара — народный праздник, посвященный покровителю домашних животных. В этот день принято устраивать молебны о защите скота от болезней и бед.
Гордеев день — народный праздник, посвященный святому Гордею. В этот день принято поминать умерших родственников, а также проводить ритуалы, направленные на защиту дома от злых духов.
Народные приметы на 16 января:
Если на Гордеев день мороз, то весна будет ранняя и теплая.
Если в этот день ясно, то урожай будет хорошим.
Если на Гордеев день метель, то будет много снега.
Если в этот день солнышко, то весна будет поздней и холодной.
Если в этот день ворон каркает, то будет плохая погода.
Существует также примета, что в этот день нельзя ругаться и ссориться, иначе весь год будет неудачным.