«Все будет по закону!»: воспитательница обратилась к сбившему ее Буйнову

Воспитательница Алла Николаевна, которую сбил певец Александр Буйнов на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, заявила SHOT, что не простит певца ни за какие деньги.
Женщина уточнила, что артист и его представители до сих пор не извинились перед ней лично.
По данным телеграм-канала, состояние женщины ухудшилось, вскоре ее переведут в ЦКБ имени Семашко в Москве, у нее болит все тело.
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ДТП произошло вечером в среду на улице Февральской. Черный Lexus LX 570 под управлением Буйнова сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.