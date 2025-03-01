«Все будет по закону!»: воспитательница обратилась к сбившему ее Буйнову

Воспитательница Алла Николаевна, которую сбил певец Александр Буйнов на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, заявила SHOT, что не простит певца ни за какие деньги.

Женщина уточнила, что артист и его представители до сих пор не извинились перед ней лично.

«Прощать онкобольного Буйнова она не собирается, утверждая, что «все должно быть по закону!» — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, состояние женщины ухудшилось, вскоре ее переведут в ЦКБ имени Семашко в Москве, у нее болит все тело.

Реклама

ДТП произошло вечером в среду на улице Февральской. Черный Lexus LX 570 под управлением Буйнова сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.