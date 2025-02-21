Всадники, богатыри, День защитника Отечества. Афиша мероприятий Рязани на выходные 22-23 февраля 

Вот-вот наступят последние выходные февраля, и прежде чем все мы с воодушевлением отпразднуем приход весны, никак нельзя забыть об еще одной значимой дате! 23 февраля – День защитника Отечества в соответствующий год все россияне просто обязаны справить торжественно и масштабно! Рязань из этого уравнения однозначно не выпадает, так что давайте же узнаем, какие мероприятия для нас подготовили культурно-досуговые учреждения в грядущие два дня.

22 февраля, суббота

– Мастер-классы по созданию фигурки всадника и керамической кружки (6+), Рязанская ВДНХ – куда же без еженедельных активностей от одного из самых популярных и стильных пространств нашего города? В этот раз таковых две, но обе тематические. 22 февраля в 12:00 и за цену в 1200 рублей мастер Евгения Панкратова научит гостей встречи лепить вырковскую игрушку, конкретно – «Всадничка» из природной глины. Требуется подать заявку на участие: https://forms.gle/vXZLznQRsFfG5fn39.

Забегая вперёд, уже 23 февраля в это же время, но чуть дороже – 1400 рублей – «Арт-качалка» покажет, как делается керамическая кружка-мужичок (0+). Запись производится по ссылке: https://forms.gle/RaDdjDjdivocwm2r8. Согласитесь, оба изделия могут стать отличными подарками!

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– Акция «Символ героя» (0+), Лесопарк – у тамошней сцены и с инициативы «Добро.Центра» состоится патриотическая акция в честь Дня защитника Отечества – 200 человек выстроятся в форму пятиконечной звезды, отражающей героизм и славу наших воинов. Время – с 15:00 до 18:00.

– Концертная программа «Саундтреки Эйнауди при свечах» (6+), Муниципальный культурный центр – в 18:00 на сцене МКЦ начнут звучать и очаровывать мелодии известного итальянского композитора, пианиста и автора саундтреков к фильмам «1+1» и «Чёрный лебедь» – Людовико Эйнауди. В рамках концерта оркестр CAGMO исполнит самые выдающиеся композиции его авторства в новом прочтении и уникальной атмосфере. Билеты можно приобрести на сайте учреждения.

23 февраля, воскресенье

– Концерт «Мужество. Доблесть. Честь.» (6+), ДК «Приокский» — в 16:00 в большом зале МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани для всех желающих – вход свободный – состоится большой концерт в честь Дня воинской славы. Солисты и коллективы Дворца, такие как ансамбли «Отрада», «Рушники» и «Отрадушка», женский академический хор «Ретро» и мужской камерный хор «Любомир», Клуб любителей эстрадной музыки и другие сыграют как классические патриотические композиции, так и современные песни. Гостей ждут в том числе и танцевальные номера. В качестве почётных гостей на событии будут присутствовать и ветераны, которым мы так обязаны.

Также помимо всего вышеперечисленного, напоминаем про большой праздник от ТРЦ «Марко Молл» (0+).