ВС РФ ударили «Искандерами» по аэродрому Миргород

Утром в пятницу, 5 июля, Вооружённые силы России нанесли удар по украинскому аэродрому Миргород.

По данным телеграм-канала «Военная хроника», использовались ракеты «Искандер». Источник отмечает, что удара было минимум два.

Также есть сообщения, что кроме Миргорода атакован аэродром армейской авиации ВСУ под Полтавой.

Ранее поступала информация о нахождении на аэродромах самолётов, которые наносили удары по ВС РФ западными ракетами. Также не исключена подготовка Миргорода к приёму западных машин F-16.

Официальной информации от Минобороны РФ об ударах пока нет.