Пятница, 5 июля, 2024

ВС РФ ударили «Искандерами» по аэродрому Миргород

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от vecstock на Freepik

Утром в пятницу, 5 июля, Вооружённые силы России нанесли удар по украинскому аэродрому Миргород.

По данным телеграм-канала «Военная хроника», использовались ракеты «Искандер». Источник отмечает, что удара было минимум два.

Также есть сообщения, что кроме Миргорода атакован аэродром армейской авиации ВСУ под Полтавой.

Ранее поступала информация о нахождении на аэродромах самолётов, которые наносили удары по ВС РФ западными ракетами. Также не исключена подготовка Миргорода к приёму западных машин F-16.

Официальной информации от Минобороны РФ об ударах пока нет.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанский РЦК проходит ежегодную федеральную сертификацию

Глюк’oZa покажет двойное преображение на СТС

В касимовской Елатьме установлен температурный рекорд

Избавление от жары и штормовая погода ожидают центр России

В Рязани изменится схема работы общественного транспорта из-за ремонта теплотрассы

В Рыбновском районе легковушка опрокинулась в кювет, на месте работала скорая

Благотворительный праздник «Летний день в Рязанском кремле» пройдёт 6 июля

Почти как Дубаи: в Сети опубликовано необычное видео из Кального в Рязани

Епископ Питирим рассказал о чудодейственной силе молитвы

Июль в «М5 Молл»: полезные мастер-классы, турнир по настольным играм, сказочные спектакли

В Канищеве после удара молнии загорелся балкон многоэтажки — ТГ

ВС РФ нанесли удар по центру подготовки диверсантов-подводников в Одесской области

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанский РЦК проходит ежегодную федеральную сертификацию

Новости Рязани
Сертификация проходит в два этапа — дистанционный и очный.

Глюк’oZa покажет двойное преображение на СТС

Новости кино и телевидения
На СТС выходит первое мейковер-шоу «На стиле с Глюк’oZой» (16+), в котором изменится не только героиня, но и её квартира.

В касимовской Елатьме установлен температурный рекорд

Новости Касимова
В четверг, 4 июля, зафиксирована температура воздуха 34,3 градуса. До этого самый жаркий день был в 1938 году — 33,8 градуса.

Избавление от жары и штормовая погода ожидают центр России

Новости мира
Сегодня Центральный регион наконец избавится от изнуряющей жары, но это произойдёт за счёт резкого ухудшения погоды.

В Рязани изменится схема работы общественного транспорта из-за ремонта теплотрассы

Новости Рязани
На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.