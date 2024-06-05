Время в пути от Москвы до Рязани сократится вдвое благодаря ВСМ

Согласно презентации, представленной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Рязани составит 1 час 5 минут, что почти вдвое быстрее текущего времени в 2 часа 3 минуты. Эти данные были представлены на стенде Москвы на ПМЭФ-2024, сообщает РИА Новости.

Протяженность ВСМ Москва — Рязань, которая пройдет через Коломну, составит 205 километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Для обслуживания линии потребуется девять высокоскоростных поездов. Планируется, что пассажиропоток увеличится с текущих 1,3 миллиона до 5,8 миллиона пассажиров в год, что означает рост в 4,5 раза.

Высокоскоростной железнодорожной линией считается специализированная электрифицированная двухпутная магистраль для поездов, движущихся со скоростями от 200 до 400 километров в час. На данный момент в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а в будущем рассматривается создание сети подобных дорог по всей стране.

Президент России Владимир Путин поддержал строительство пяти ВСМ. РЖД в марте представили очередность их строительства: после магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется создание ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Также Путин предложил рассмотреть возможность включения в систему ВСМ Луганска и Донецка.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.