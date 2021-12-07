Временно исполняющей обязанности начальника рязанского Управления ФССП стала Марина Ныренкова

Врио руководителя Управления ФССП России по Рязанской области стала Марина Ныренкова. По данным официального сайта ведомства, должность она занимает с 22 ноября.

Досье:

Имеет звание полковника внутренней службы. Образование – высшее.

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В 1994 году окончила Кубанский государственный университет, в 1998 году – институт экономики, права и гуманитарных (естественных) специальностей.

С 1995 по 1998 год работала счетоводом домоуправления № 1 Второй Краснодарской КЭЧ, с 1998 по ноябрь 2021 года проходила службу в Министерстве юстиции и ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее должность руководителя Управления ФССП России по Рязанской области занимала Ольга Божимова. Летом она ушла в отставку. Временно Управлением руководил Валерий Раев.