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Среда, 21 июля, 2021
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Врачи рязанской больницы имени Семашко спасли 69-летнюю пациентку с тотальным поражением лёгких

7info
Врачи рязанской больницы имени Семашко спасли 69-летнюю пациентку с тотальным поражением лёгких
Фото: больница имени Семашко
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В Рязанской больнице имени Семашко медики спасли 69-летнюю пациентку с тотальным поражением лёгких. Об этом сообщается на странице клиники ВКонтакте.

Анна Алексеевна сразу же после поступления в больницу попала в реанимацию. Там пожилая женщина провела месяц. Состояние пациентки то улучшалось, то ухудшалось. В реанимации пациентке делали рентгенографию лёгких, где описывали тотальное затемнение лёгочной ткани.

Через некоторое время Анну Алексеевну перевели в общее отделение. Женщина была настолько слаба, что не могла самостоятельно есть, сидеть. Её выхаживали медсёстры. Когда состояние рязанки улучшилось, врачи решили продолжить выбранную тактику лечения.

Наталья Гусейнова, левившая женщину, говорит, что все были поражены результатом КТ.

— Анна Алексеевна понимала, что поражение легких у нее большое, но терпеливо выполняла все указания, и мы с ней вместе радовались ее маленьким победам над болезнью, — рассказала доктор.

Выписали женщину из больницы через 2,5 месяца. К этому моменту она уже крепко стояла на ногах.

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