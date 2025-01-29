Врачи Рязанской ОКБ спасли мужчину с тяжёлой одышкой и сердечными проблемами

Когда каждый вдох даётся с трудом, а даже шаг становится испытанием, надежда — в руках медиков. Рязанская ОКБ на своей официальной странице ВКонтакте рассказала историю пациента, который оказался на грани, но получил своевременную помощь и шанс на новую жизнь.

Мужчина поступил в терапевтическое отделение с выраженной одышкой. Дышать было тяжело даже в покое, а малейшее движение вызывало боль в груди. Ночные приступы удушья лишали сна, а отёки на ногах указывали на серьёзные проблемы с сердцем.

Обследование выявило сразу несколько опасных диагнозов:

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Декомпенсация хронической сердечной недостаточности (ХСН)

Ишемия миокарда — угрожающее жизни состояние

Каждая минута была на счету. Пациента экстренно перевели в отделение неотложной кардиологии для дальнейшего обследования и лечения.

Операция, которая спасла жизнь

Кардиологи провели коронарографию (КАГ) — метод диагностики сосудов сердца. Выяснилось, что ранее установленный стент перестал справляться с задачей: артерия вновь оказалась сужена, сердце испытывало кислородное голодание.

Бригада рентгенэндоваскулярных хирургов приняла решение немедленно провести стентирование. Установили новый стент с лекарственным покрытием, восстановили нормальный кровоток — и пациент буквально почувствовал облегчение в тот же день.

Через несколько дней пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Теперь он находится под наблюдением врачей и постепенно возвращается к активной жизни.