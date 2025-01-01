Врачи Рязанской ОКБ рассказали, что делать после обильных новогодних застолий

После обильных новогодних застолий могут возникнуть жалобы на боли в животе. Будьте осторожны, так как довольно часто эти боли могут быть «звоночком» проблем с органами пищеварения, говорится в сообщении на странице Рязанской ОКБ.

В период праздников учащается обращение в приемный покой пациентов с подозрением на острый панкреатит или острый холецистит, нередко обращение заканчивается госпитализацией или даже операцией.

Избегаете большого количества жирной пищи, ешьте почаще, но меньшими порциями, пейте побольше воды и не злоупотребляйте алкоголем, призывают медики.