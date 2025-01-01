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Медицина

Врачи Рязанской ОКБ рассказали, что делать после обильных новогодних застолий

Алексей Самохин

После обильных новогодних застолий могут возникнуть жалобы на боли в животе. Будьте осторожны, так как довольно часто эти боли могут быть «звоночком» проблем с органами пищеварения, говорится в сообщении на странице Рязанской ОКБ.

В период праздников учащается обращение в приемный покой пациентов с подозрением на острый панкреатит или острый холецистит, нередко обращение заканчивается госпитализацией или даже операцией.

Избегаете большого количества жирной пищи, ешьте почаще, но меньшими порциями, пейте побольше воды и не злоупотребляйте алкоголем, призывают медики.

— Если вдруг боли в животе возникли и не стихают после приема «но-шпы» — обратитесь в приемный покой Рязанской ОКБ, где круглосуточно ведется прием экстренных пациентов хирургического профиля, и вам обязательно помогут, — пишет автор поста.

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