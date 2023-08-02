Врачи рассказали о пользе арбуза и дыни для человека

Специалисты рассказали, как арбузы и дыни в рационе человека влияют на организм и настроение.

По словам психотерапевта Марселя Сультеева, употребление бахчевых благотворно влияет на работу ЖКТ, а при его нормальном функционировании у человека поднимаются и настроение, и радость.

«Если человек вспоминает даже запах дыни или арбуза, у него сразу появляется улыбка на лице. Эндорфин и дофамин, вырабатывающиеся во время поедания арбуза, благотворно влияют и на сон — он становится дольше и крепче», — поделился специалист с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А вот популярная «арбузная диета» напротив, не приносит пользу организму. Как считает врач-эндокринолог Екатерина Баланина, когда человек себя сильно в чем-то ограничивает, организм понимает, что он недополучает энергию, и сохраняет свой текущий вес. При этом, отмечает Баланина, в арбузе содержится много сахара, поэтому, употребляя в пищу только этот фрукт, похудеть точно не получится.

Что касается дыни, то некоторым людям ее следует совсем исключить из рациона: «Она очень сладкая и является сильным аллергеном, поэтому людям с аллергическими реакциями нужно быть осторожнее. При сахарном диабете, нарушении углеводного обмена, избыточном весе мы дыню исключаем», — уточнила эндокринолог.