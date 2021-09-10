Врачи провели операцию беременной рязанке со сложным переломом

Рязанские врачи провели операцию беременной женщине со сложным переломом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Травму будущая мама получила, выходя из общественного транспорта. Неловкое движение, отвлеклась и оступилась прямо на остановке общественного транспорта. Пациентка признается, что почувствовала сильную боль в месте перелома. Случайные прохожие помогли женщине прийти в себя, принесли воды и вызвали скорую помощь.
Рязанку доставили в ОКБ, специалисты диагностировали перелом голени, который требовал оперативного лечения.
Для проведения операции потребовалась мультидисциплинарная бригада специалистов: травматолог, анестезиолог и акушер-гинеколог Перинатального центра.
Во время операции пациентке установили интермедулярный штифт с блокировкой, это помогает обойтись без гипса в послеоперационном периоде . Пациентка уже восстановилась после операции, ее выписали под наблюдение специалистов. В ближайшее время ее ребенок уже появится на свет.
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