Врачи провели операцию беременной рязанке со сложным переломом

Рязанские врачи провели операцию беременной женщине со сложным переломом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Травму будущая мама получила, выходя из общественного транспорта. Неловкое движение, отвлеклась и оступилась прямо на остановке общественного транспорта. Пациентка признается, что почувствовала сильную боль в месте перелома. Случайные прохожие помогли женщине прийти в себя, принесли воды и вызвали скорую помощь.

Рязанку доставили в ОКБ, специалисты диагностировали перелом голени, который требовал оперативного лечения.

«Ситуация с лечением перелома была нестандартной из-за большого срока беременности. Такие клинические случаи бывают в практике нечасто. В этот раз мы столкнулись с несколькими рисками: во-первых, мы не знали, как травма и испытанная боль могли сказаться на состоянии будущей мамы, во-вторых, требовалось выбрать самый безопасный вид наркоза, и, в-третьих, нельзя забывать и о послеоперационном ведении пациентки. Этот период требует особого обезболивания, правильно подобранной антикоагуляционной терапии.. все эти задачи нам предстояло решить, чтобы сделать лечение безопасным и эффективным, — рассказал врач-травматолог ОКБ Александр Евсюков.

Для проведения операции потребовалась мультидисциплинарная бригада специалистов: травматолог, анестезиолог и акушер-гинеколог Перинатального центра.

«Оперативное вмешательство может спровоцировать гестационные осложнения. Необходимо было предусмотреть все нюансы ведения пациентки. После операции мы убедились, что ни ей, ни будущему ребенку ничего не угрожает. Были составлены рекомендации по дальнейшему ведению женщины, — отметил врач акушер-гинеколог дистанционного акушерского центра Алексей Пятковский.

Во время операции пациентке установили интермедулярный штифт с блокировкой, это помогает обойтись без гипса в послеоперационном периоде . Пациентка уже восстановилась после операции, ее выписали под наблюдение специалистов. В ближайшее время ее ребенок уже появится на свет.